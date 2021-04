Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl

Mainz-Weisenau (ots)

Donnerstag, 22.04.2021 - 10:23 Uhr

Am vergangenen Donnerstagmorgen hat ein Trickbetrüger mutmaßlich die EC-Karte einer 78-Jährigen entwendet und eine Geldsumme im mittleren vierstelligen Bereich abgebucht. Die 78-Jährige wurde von dem ihr unbekannten Mann nach ihrem Einkauf auf einem Parkplatz in Mainz-Weisenau angesprochen, als sie gerade ihre Handtasche auf den Beifahrersitz abstellte. Der Mann wies sie auf einen vermeintlichen Schaden ihres Autos hin und hantierte an ihrem Fahrzeug herum. Kurz darauf sagte er, das Fahrzeug sein nun repariert. Als sie später wieder zuhause war, konnte ihr Mann keinen Schaden am Fahrzeug feststellen. Einige Stunden später stellte sie dann die Abbuchungen auf ihrem Konto fest.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

