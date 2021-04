Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ordnungsamt und Polizei kontrollieren gemeinsam

Mainz-Rheinufer (ots)

Am Samstagnachmittag wurden vom Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Mainz und der Mainzer Polizei gemeinsame Kontrollen bezüglich der Einhaltung der geltenden Corona Vorschriften (19. CoBelVO und Allgemeinverfügung der Stadt Mainz) durchgeführt. Wie bereits in der Vergangenheit war der Bereich des Rheinufers wetterbedingt sehr gut besucht und dementsprechend auch der örtliche Schwerpunkt der Kontrollen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes, sowie die Beamtinnen und Beamte der Mainzer Polizeiinspektionen 1 und 2 verdeutlichten und erklärten in vielen Einzelgesprächen mit Passanten, die aktuell geltenden Vorschriften. Auch viele Fahrradfahrer waren ob der geltenden Maskenpflicht, die auch beim Durchfahren der ausgewiesenen Bereiche gilt, verunsichert. Der Großteil der Passanten hielt sich an die geltenden Regeln und begrüßte die Kontrollmaßnahmen. Trotzdem wurden auch einige Verstöße festgestellt und geahndet. Insgesamt verstießen 61 Personen gegen die Maskenpflicht. Sechsmal mussten die Beamtinnen und Beamte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige fertigen, weil sich zu viele Personen ohne Abstand getroffen hatten und zweimal mussten Verstöße gegen das Alkoholverbot geahndet werden.

