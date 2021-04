Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Flucht

Mainz-Oberstadt (ots)

Donnerstag, 22.04.2021 - 15:42 Uhr

Gestern Nachmittag hat ein 60-Jähriger Mann in einem Hof in der Straße Ebersheimer Weg mit seinem PKW beim Einparken einen anderen PKW beschädigt. Der 60-Jährige parkte rückwärts ein, touchierte ein geparktes Auto und es entstand ein Sachschaden. Anschließend parkte er den Wagen um, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten den Halter des geschädigten PKWs. Der 60-Jährige konnte anschließend von den Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

