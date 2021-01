Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße

Fahrer eines schwarzen Autos nach Verkehrsunfall gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Dülmen nach der Fahrerin oder dem Fahrer eines schwarzen Autos. Am Mittwoch (13.1.) befuhr eine 19-jährige Dülmenerin mit ihrem Motorroller die Lüdinghauser Straße in Richtung Innenstadt. Von der Lüdinghauser Straße beabsichtigte sie nach rechts in die Letterhausstraße abzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt bog das schwarze Auto von der Lüdinghauser Straße ( aus Richtung Innenstadt kommend) nach links in die Letterhausstraße ab. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Rollerfahrerin nach rechts aus und kam dabei zu Fall. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Fahrer des schwarzen Autos entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Die Fahrerin/der Fahrer, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

