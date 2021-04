Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Heidesheim

A60 - Rastanlage Heidenfahrt - Vermisster aus Hessen tot aufgefunden

Heidesheim / A60 - Rastanlage Heidenfahrt (ots)

Mittwoch, 21.04.2021, 22:50 Uhr

Bei Fahndungsmaßnahmen im Rahmen einer Vermisstensache, konnte ein 56-Jähriger aus Hessen nur noch tot aufgefunden werden.

Eine Streife der Polizeiautobahnstation in Heidesheim, fand den 56-Jährigen Mann aus dem Bereich Südhessen, am gestrigen Abend gegen 22:50 Uhr, auf der Rastanlage Heidenfahrt an der A60 in Fahrtrichtung Mainz, verstorben auf. Der unmittelbar hinzugezogene Notarzt, konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, die genaue Todesursache ist bislang noch ungeklärt. Derzeit gehen die Ermittler von einem medizinischen Notfall aus, das Ergebnis der Rechtsmedizin steht derzeit noch aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell