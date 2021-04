Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Mainz (ots)

Eine 36-Jährige Radfahrerin befährt am 23.04.21 gegen 18:10 Uhr die Eisenbahnbrücke am Winterhafen in Mainz in Richtung Ginsheim-Gustavsburg. Etwa hinter der Hälfte der Brücke kommt ihr ein Radfahrer mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Die 36-Jährige bremst ab, jedoch berühren sich die Lenker beider Fahrräder, woraufhin die Frau stürzt, sich verletzt und vom Rettungsdienst behandelt werden muss. Der unbekannte Radfahrer entfernt sich jedoch von der Unfallörtlichkeit.

Gibt es Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem unbekannten Radfahrer geben können?

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Mainz 1, Tel.: 06131/ 65-4110

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell