Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Kontrolle des Güterverkehrs auf der A 20

Metelsdorf (ots)

Gestern führte das Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf eine Verkehrskontrolle des gewerblichen Güterverkehrs auf dem Parkplatz Selliner See (FR Rostock) durch. Insgesamt stellten die Beamten dabei 19 Ordnungswidrigkeiten fest. In sieben Fällen davon handelte es sich um Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht. So überschritt z. B. ein Polnischer Lkw-Fahrer die erlaubte Lenkzeit an einem Tag um mehr als drei Stunden. Ein anderer (Deutscher Staatsang.) verstieß an 17 von 28 kontrollierten Tagen gegen die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten. Des Weiteren stellten die Kontrollkräfte fünf Verstöße gegen die Ladungssicherung, mehrere Geschwindigkeitsübertretungen sowie zwei Fälle mangelhafter Bereifung fest. Gegen alle betroffenen Fahrer bzw. Fahrzeughalter wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell