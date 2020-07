Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Gerolstein 54568 Gerolstein, Brunnenstraße, Parkplatz Nähe "Kaiserhof" zwischen 16.07.2020, 09:00 Uhr und 23.07.2020, 18:30 Uhr

Daun (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 16.07.2020, 09:00 Uhr und dem 23.07.2020, 18:30 Uhr, wurde in Gerolstein auf dem Parkplatz Brunnenstraße, in der Nähe des "Kaiserhofs" ein schwarzer Pkw Audi Q5 am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Der Schaden ist offenbar durch ein anderes Fahrzeug beim Ein-oder Ausparken entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591 95260, oder der Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592 96260, in Verbindung zu setzen.

