Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 16. Juli 2020, gegen 12.20 Uhr, ereignete sich auf der Hunteburger Straße in Höhe der Einmündung Moorweg ein Verkehrsunfall. Eine 35-jährige PKW-Fahrer aus Damme beabsichtigte von der Hunteburger Straße nach links in den Moorweg abzubiegen. Währenddessen begann eine dahinter befindliche 38-jähirge PKW-Fahrerin aus Damme einen Überholvorgang. Beim Abbiegen kam es zu einer Kollision der beiden PKW, wobei die 35-Jährige leicht verletzt wurde. An beiden PKW entstanden Sachschäden. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Lohne- Einbruch in Anwaltskanzlei

Zwischen Donnerstag, 16. Juli 2020, 17.30 Uhr, und Freitag, 17. Juli 2020, 08:45 Uhr, kam es in der Straße Rixheimer Platz zu einem Einbruch in einer dortigen Anwaltskanzlei. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Kanzlei und durchsuchte diese. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Gegenstände entwendet worden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell