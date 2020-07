Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Friesoythe- Durchsuchungserfolg, über ein Kilogramm Betäubungsmittel beschlagnahmt

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta haben am Mittwoch, 15. Juli 2020, eine Wohnung im Stadtgebiet Friesoythe durchsucht. Hierbei konnte über ein Kilo an Betäubungsmitteln beschlagnahmt werden.

Der Durchsuchung vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen gegen einen 20-jährigen Friesoyther. Dieser steht im Verdacht, Betäubungsmittel zu besitzen und damit zu handeln.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte belastendes Beweismaterial zusammengetragen werden, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Amtsgericht Oldenburg ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen ausgestellt wurde. Am Mittwoch, 15. Juli 2020, setzten Polizeibeamtinnen und -beamte den Durchsuchungsbeschluss in der Straße Alte Meeschen um. Hierbei wurden die Beamtinnen und -beamten durch Diensthundeführer mit ihren Polizeidiensthunden tatkräftig unterstützt. Die Durchsuchung führte zum Auffinden von mutmaßlichen Beweismaterial, welches einen Drogenhandel untermauert. Zudem wurde in der Wohnung des 20-Jährigen über ein Kilogramm an Betäubungsmitteln, Marihuana, beschlagnahmt.

Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die weiterführenden Ermittlungen hinsichtlich möglicher Unterstützer und Abnehmer des Tatverdächtigen dauern an.

Friesoythe- Diebstahl eines Pedelecs

Zwischen Samstag, 11. Juli 2020, 20.00 Uhr, und Sonntag, 12. Juli 2020, 03.00 Uhr, kam es in der Straße Scheefenkamp zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter entwendete ein braunes Pedelec des Herstellers Prophete von einem Privatgrundstück. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04471-18600) entgegen.

