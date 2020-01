Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, FLZ

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn - Kein Beitrag -

Main-Tauber-Kreis - Kein Beitrag -

Hohenlohekreis Künzelsau: Verteilerkasten umgefahren und abgehauen In der Zeit von Donnerstag, 23.01.2020, 23.30 Uhr bis Freitag, 24.01.2020, 08.00 Uhr, befuhr ein bisher Unbekannter mit seinem Pkw in Künzelsau die Kappensteige in Fahrtrichtung B19. Hierbei kam er vermutlich auf Grund zu hoher Geschwindigkeit mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem dortigen Verteilerkasten der Telekom. Eine Bremsspur wurde vor Ort von der Straße über den Gehweg in Richtung Verteilerkasten festge-stellt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am Ver-teilerkasten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 90.000 Euro! Zeugen, welche Angaben zu dem Verursacher machen können werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Künzelsau, Tel. 07940/9400, in Verbindung zu setzen.

Neckar-Odenwald-Kreis Obrigheim: Zeugen gesucht Am Freitag, 24.01.2020, gegen 19.15 Uhr, befuhr eine weibliche Verkehrsteilnehmerin mit ih-rem Golf die L 588 (Auffahrt Gewerbegebiet Obrigheim, Hochhäuser Straße) und bog nach rechts in die B 292, in Richtung Mosbach, ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 21-jährigen Audi-Fahrers. Dieser konnte nur durch eine Gefahrbremsung und Ausweichen auf die Gegenfahrbahn einen Zusammenstoß ver-hindern. Einem dahinterfahrenden weiteren Audi A3 (Farbe Blau) gelang es dadurch auch sein Fahr-zeug noch rechtzeitig abzubremsen. Eine Berührung der Fahrzeuge fand nicht statt. Die Golffahrerin fuhr weiter in Richtung Mosbach. Das Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261/8090, sucht nun Zeugen, welche den Vorgang wahr-genommen haben. Insbesondere wird der Fahrer des blauen Audi gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell