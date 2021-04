Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Gonsenheim- Unfall mit verletztem Radfahrer

Mainz-Gonsenheim (ots)

Freitag. 23.04.2021, 07:25 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzte Radfahrer kam es bereits am Freitagmorgen, den 23.04.2021 gegen 07:25 Uhr, in Mainz-Gonsenheim. Der 48-jähriger Fahrer eines Lastkraftwagens parkt zu diesem Zeitpunkt seinen LKW am rechten Fahrbahnrand der Breite Straße und öffnet die Fahrertür. Ein 35- jähriger Radfahrer, der in diesem Moment mit seinem Rad den LKW passiert, wird durch die Fahrzeugtür am Ellbogen getroffen, kommt hierdurch ins Straucheln und stürzt zu Boden. Der 35-Jährige wird bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt. Am seinem Fahrrad entsteht Sachschaden.

