Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Verkehrsverstöße - Polizei setzt auf Kontrollen

Mainz (ots)

Die Polizei Mainz verfolgt weiterhin das Ziel, mit punktuellen Kontrollen, das Verkehrsklimas zu fördern.

Bei Geschwindigkeitskotrollen sind am Mittwoch, 21.04.2021 an mehreren Stellen zahlreiche Verstöße festgestellt worden. So wurden zwischen Nierstein und Oppenheim in einem 70´er Bereich in kurzer Zeit 155 Fahrzeuge gemessen. Davon waren 30 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Der schnellste mit 116 km/h. Zwischen Finthen und Wackernheim wurden, bei erlaubten 50 km/h, 39 Verstöße festgestellt. Der schnellste mit 83 km/h. 186 Fahrzeuge wurden an dieser Stelle gemessen. Teilweise müssen die Fahrer mit Fahrverboten und mehreren hundert Euro Geldbußen rechnen.

Am Donnerstag, 22.04.2021 sind unter der Mombacher Hochtangente 16 PKW kontrolliert worden, zweimal wurde ein Smartphone während der Fahrt benutzt, zwei Fahrer waren nicht angeschnallt, ein Fahrer war nicht im Besitz eines Führerscheins. In der Rheinstraße wurden zeitgleich, innerhalb weniger Minuten vier Fahrer wegen der Nutzung eines Smartphones kontrolliert. Die Nutzung eines elektronischen Geräts, das u.a. der Kommunikation, dient, wird mit 100,- EUR und einem Punkt geahndet.

Am Dienstag, 20.04.2021 wurde ein aggressiver E-Scooter Fahrer in den Fußgängerzonen rund um die Domplätze gemeldet. Auf dem Roller sollen zwei Personen sein. Der Fahrer soll aggressiv und rücksichtlos durch wartende Menschen an der Bushaltestelle gefahren sein. Kontrollversuche scheiterten, weil dieser sich, andere Menschen gefährdend, der Kontrolle entzog. Vielmehr beleidigte der Fahrer die eingesetzten Polizist:innen. Am Brand kommen beide dann zu Fall, erleiden leichte Verletzungen und können kontrolliert werden. Es werden Verstöße wegen des aggressiven Befahrens der Fußgängerzonen, gegen die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen geahndet. Beide gehörten einer größeren Personengruppe an.

Ebenfalls am Dienstag, beschleunigte ein Autofahrer bei Gelb seinen PKW stark und fährt dann bei Rot über die Kreuzung Große Bleiche - Bauhofstraße. In der anschließenden Kontrolle gibt er den Verstoß zu. Weil die Ampel noch unter einer Sekunde Rotlicht anzeigte, muss er mit 90,- EUR Bußgeld und einem Punkt rechnen. Da sein Mitfahrer trotz Maskenpflicht im PKW keine Maske trugen, muss auch er mit einem Bußgeld rechnen. (Die Bundesnotbremse regelt hierzu bei Inzidenzen über 100: Bei Fahrten in einem privaten Kraftfahrzeug, in dem sich Personen aus verschiedenen Hausständen befinden, müssen Mitfahrerinnen und Mitfahrer eine medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 oder eines vergleichbaren Standards tragen. Diese Verpflichtung gilt nicht für die Fahrerin oder den Fahrer des Kraftfahrzeugs.)

Darüber hinaus muss sich ein 67-Jähriger für die missbräuchliche Nutzung eines roten Kennzeichens an einem PKW verantworten. Diese Kennzeichen dürfen lediglich zu Probe-, Prüfungs- und Überführungsfahrten genutzt werden. Jede Fahrt muss zusätzlich in einem Fahrzeugscheinheft dokumentiert werden. Das Fahrzeug wurde auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Nieder-Olm kontrolliert. Im Fahrzeuginneren befanden sich frische Einkäufe. Die Fahrt war nicht eingetragen. Er muss mit einem Bußgeld rechnen.

