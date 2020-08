Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Katze fungiert als Rauchmelder

Hamm-Pelkum (ots)

Zu einem Küchenbrand in einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus kam es am Samstagmorgen, den 15. August, gegen ein Uhr auf Großen Werlstraße, in der Nähe der Moltkestraße.

In der Dachgeschosswohnung entfachte sich das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt an einer Mehrfachsteckdose. Die Bewohner wurden durch eine lautstark miauende Katze auf das Feuer aufmerksam und verständigten die Feuerwehr.

Diese rückte aus und konnte den Brand löschen.

Personen kamen nicht zu Schaden. Abgesehen vom Mobiliar in der Küche entstand kein Schaden am Gebäude. (av)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell