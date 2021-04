Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Puppenkinderwagen aus Hochhaus geworfen - Täter gesucht

Mainz-Gonsenheim (ots)

28.04.2021, 19:40 Uhr

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen Puppenkinderwagen aus dem 17. Stock eines Hochhauses in der Elsa-Brändström-Straße geworfen und einen 10-Jährigen Jungen nur knapp verfehlt. Gegen 19:40 Uhr befand sich der 10-Jährige auf einem Rasenplatz auf der Geäuderückseite des Mehrfamilienhauses Nr.59, als einige Meter neben ihm ein Puppenkinderwagen einschlug. Der Junge wurde glücklicherweise nicht getroffen, erlitt aber einen Schock. Von Zeugen konnten drei Personen beobachtet werden, die den Kinderwagen augenscheinlich aus dem Hochhaus geworfen hatten. Die Personen befanden sich dabei auf einem für jedermann zugänglichen Balkon des Hausflurs im 17. Obergeschoss. Während die Zeugen versuchten die Täter im 17. Obergeschoss zu stellen, flüchteten diese. Nach Zeugenaussagen soll es sich um drei junge Männer oder Jugendliche handeln. Einer soll ca. 160cm groß, die zwei anderen ca. 180cm groß gewesen sein. Einer soll mit einem schwarzen, einer mit einem grauen und der dritte mit einem weißen Oberteil bekleidet gewesen sein. Die Mainzer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

