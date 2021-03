Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Zwei Unfallfluchten beschäftigen Ermittler; Zeugen gesucht

Weinheim (ots)

Im Laufe des Samstages ereigneten sich im Stadtgebiet zwei Verkehrsunfälle, bei denen sich die jeweiligen Verursacher entfernten, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern.

Ein Opel Meriva, der zwischen 12 und 17 Uhr in der Brunhildstraße in Höhe des Anwesens Nr. 57 wurde ebenso beschädigt wie ein Ford Focus, der zwischen 15 und 21 Uhr in der Delpstraße, Höhe Anwesen Nr. 4 geparkt war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils mehreren tausend Euro.

Nach ersten Erkenntnissen der Unfallfluchtermittler des Polizeireviers Weinheim ist es wahrscheinlich, dass die unfallverursachenden Fahrzeuge deutlich sichtbar beschädigt sind.

Zeugen werden gebeten, beim Polizeireviers Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

