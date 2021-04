Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrradfahrer nach Unfall verletzt

Mainz (ots)

Am Mittwochmorgen kam es in der Pariser Straße zwischen einem 30-Jährigen Autofahrer einem 50-Jährigen Fahrradfahrer zu einem Unfall. Der Autofahrer hat beim rechts Abbiegen den Vorrang des in die gleiche Richtung fahrenden Fahrradfahrers missachtet und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei verletzt und zur Versorgung in die Uniklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell