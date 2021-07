Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, zwei junge Männer bei Verkehrsunfall auf L582 schwer verletzt

Ochtrup (ots)

Ein 17- und ein 18-Jähriger sind am Samstag (09.07.21) gegen 22.15 Uhr bei einem Unfall auf der Bentheimer Straße (L582) schwer verletzt worden. Die beiden jungen Männer waren die Mitfahrer eines 42-jährigen Autofahrers aus Ochtrup. Gemeinsam fuhren sie aus Richtung Ochtrup kommend in einem grauen BMW. Aus ungeklärter Ursache kam der 42-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge nach links auf die Bankette, lenkte gegen und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stieß er gegen einen Baum und kam dann im Straßengraben seitlich zum Liegen. Der 17-Jährige aus Ochtrup sowie der 18-Jährige aus Ochtrup wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Der BMW wurde sichergestellt, der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bentheimer Straße im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt werden. Der Sachschaden des Unfalls beläuft sich schätzungsweise auf rund 7000 Euro.

