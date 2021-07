Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Person

Rheine (ots)

Am Freitag (09.07.) um 17.45 Uhr wurde ein 17-jähriger Rheinenser auf seinem Fahrrad von einem Pkw-Fahrer angefahren und leicht verletzt. Der 17-jährige befuhr den rechten Radweg vom Kardinal-Galen-Ring in Richtung Bahnhof. Beim Überqueren der Kreuzung Hemelter Straße wurde er von einem blauen Pkw, vermutlich ein Kombi, erfasst. Dieser befuhr die Hemelter Straße aus Richtung Fußgängerzone kommend. Der Radfahrer kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Fahrzeugs kümmerte sich nicht um den gestürzten Radfahrer, sondern setzte seine Fahrt fort und flüchtete in Richtung Bahnhof. Dem 17-Jährigen kam eine unbeteiligte Pkw-Fahrerin zur Hilfe. Die Polizei sucht neben dieser Fahrzeugführerin auch weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder die nähere Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter der Tel.: 05971/9384215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell