Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, Polizei warnt: vermehrter Diebstahl von Fahrradcomputern

Kreis Steinfurt (ots)

Die Polizei stellt in jüngster Zeit den vermehrten Diebstahl von Fahrradcomputern fest. Zuletzt haben sich in Neuenkirchen und Rheine entsprechende Diebstähle gehäuft. Aber auch in anderen Städten und Gemeinden im Kreis entwenden Kriminelle von Fahrrädern, E-Bikes und Pedelecs die teilweise hochwertigen Geräte. Die meisten Radcomputer lassen sich einfach ab- und mitnehmen, wenn man das Fahrrad abgestellt hat. Die Polizei rät daher dringend dazu, dies auch zu tun. So vermeidet man die ärgerliche Überraschung, wenn der Mini-Computer bei der Rückkehr nicht mehr da ist. Der Schaden kann dann schon mal in einen höheren dreistelligen Bereich gehen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell