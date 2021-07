Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht, 81-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt

Hörstel (ots)

Eine 81-jährige Frau ist bei einem Sturz mit ihrem Pedelec leicht verletzt worden, nachdem ein Kleinwagen eine Kurve zu stark geschnitten hatte. Der Fahrer ist flüchtig. Die 81-Jährige fuhr am Mittwoch (07.07.21) mit ihrem Pedelec in Gravenhorst auf der Klosterstraße in Richtung Kloster. Vom dortigen Parkplatz kam ihr der helle Kleinwagen von rechts entgegen und schnitt den Kurvenbereich so eng, dass die Frau stark abbremsen musste. Sie prallte gegen eine Brückenmauer. Dabei zog sich die 81-Jährige eine leichte Verletzung zu. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Verunfallte und den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Rheine sucht nach dem Fahrer und bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 05971-9384215.

