Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

In Rheine wurde der blaue Pkw Audi A3 von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Der Unfall könnte sich an zwei Unfallörtlichkeiten ereignet haben. Der Pkw hat in der Zeit von Dienstag (06.07.21), 22.00 Uhr bis Donnerstag (08.07.21), 09.50 Uhr am Straßenrand der Riegelstraße 17 gestanden. Auf dem Parkplatz der Sparda-Bank an der Poststr. 28 wurde er dann am Donnerstag (08.07.) in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.15 Uhr abgestellt. Der Verursacher entfernte sich von einer der beiden möglichen der Unfallstellen, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefonnummer 05971/ 938 - 4215.

