Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, Polizei sucht Geschädigte

Emsdetten (ots)

Eine 82-jährige Frau hat am Dienstag (29.06.21) in der Vormittagszeit am unteren Parkdeck des Marienhospitals mit ihrem schwarzen VW Golf ein anderes Auto angefahren. Die Verursacherin entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, meldete sich aber später bei der Polizei. Der beschädigte Pkw war bei Bekanntwerden des Unfalls nicht mehr am Unfallort. Es handelte sich ersten Erkenntnissen zufolge um ein rotes Auto. Am VW der 82-jährigen Verursacherin konnten weitere Unfallschäden unter anderem mit blauen Fremdlackanhaftungen festgestellt werden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden an dem schwarzen Golf auf einen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei sucht nun mögliche Geschädigte, die an ihren Fahrzeugen Beschädigungen festgestellt haben. Ebenso werden Zeugen gesucht, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben und so Hinweise auf mögliche Geschädigte geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten unter Telefon 02572/9306 - 4415.

