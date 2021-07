Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Scheibe eingeschlagen und Sportasche aus Auto gestohlen

Steinfurt (ots)

Aus einem orangefarbenen Opel Corsa, der an der Straße Hollich in Burgsteinfurt geparkt war, haben unbekannte Täter eine Sporttasche gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlugen die Täter am Mittwoch (07.07.21) in der Zeit zwischen 17.50 Uhr und 18.50 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die hintere Scheibe an der Beifahrerseite des Autos ein. Durch die Öffnung konnte die Sporttasche, die sich auf dem Rücksitz befand, entnommen werden. Der gesamte Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Die Polizei in Steinfurt bittet um Zeugenhinweise, die unter Telefon 05971/938-4215 entgegengenommen werden.

