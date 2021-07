Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Kasse aus Gaststätte entwendet

Ochtrup (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch (07.07.21) in der Zeit zwischen 23.00 Uhr am Vorabend und 08.00 Uhr am Mittwochmorgen die Glasschiebetür eines Restaurants an der Mühlenstraße aufgehebelt. Die Polizei stellte am Tatort entsprechende Spuren fest. Aus dem Lokal entwendeten die Täter eine Bargeldkasse. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich darin ein dreistelliger Eurobetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Daher nimmt die Polizei in Ochtrup Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 02553/9356-4155.

