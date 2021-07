Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht, grauer Audi angefahren

Rheine (ots)

Ein grauer Audi A5, der am Straßenrand am Langobardenring abgestellt war, ist von einem unbekannten Autofahrer angefahren und beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstag (03.07.21) in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 16.00 Uhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden liegt bei etwa 700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell