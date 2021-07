Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Laer, Einbrüche in Einfamilienhäuser

Altenberge, Laer (ots)

In Altenberge und in Laer sind unbekannte Täter in Einfamilienhäuser eingebrochen. Die Täter durchsuchten in den Häusern jeweils Schränke und Schubladen. In Altenberge fand der Einbruch an der Straße Entrup in der Zeit zwischen Montag (05.07.21), 18.00 Uhr, und Dienstag (06.07.21), 11.00 Uhr statt. Im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses hebelten die Täter ersten Erkenntnissen zufolge ein Fenster auf und durchsuchten anschließend im gesamten Haus zahlreiche Schränke und Schubladen. Darüber hinaus brachen die Unbekannten offenbar die Tür zu einem Werkstattschuppen auf und durchsuchten auch diesen. Konkrete Angaben zur Tatbeute liegen noch nicht vor. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf einen vierstelligen Eurobetrag. Täterhinweise gibt es keine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In Laer drangen unbekannte Täter am Dienstag (06.07.21) in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 23.30 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Königstraße ein. Der Spurenlage zufolge gelangten sie ins Innere, indem sie eine Hintertür aufhebelten. In verschiedenen Räumen wurden die Schränke durchsucht. Den Angaben der Geschädigten zufolge entwendeten die Einbrecher mehrere Bankkarten sowie ein Gerät zur Absicherung der Bankkarten. Täterhinweise liegen nicht vor. Es wird ermittelt. Die Polizei in Greven nimmt Zeugenhinweise für den Einbruch in Altenberge entgegen unter Telefon 02571/928-4455, die Polizei in Steinfurt ist zuständig für Laer, Telefon 02551/15-4115.

