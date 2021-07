Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, Verkehrsunfall nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr, Zeugen gesucht

Steinfurt-Burgsteinfurt (ots)

Am Dienstag (06.07.) um 02:16 Uhr kam es in Steinfurt-Burgsteinfurt zu einem Verkehrsunfall durch einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zu dem Zeitpunkt wurden 2 Jugendliche auf der Ochtruper Straße in Höhe der Hausnummer 24 beobachtet. Beim Herannahen eines Pkw fuhr der eine mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon, während der andere sein Fahrrad auf die Fahrbahn warf und davon rannte. Ein 26-jähriger Pkw-Fahrer kollidierte mit dem Fahrrad. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Pkw ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silbernes Damenrad der Marke Kettler. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ein derart gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr eine Straftat darstellt und schwerwiegende Verkehrsunfälle zur Folge haben kann. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zu den flüchtigen Jugendlichen machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefonnummer: 02551/154115.

