POL-KS: Dank Zeugenhinweis: Duo nach nächtlicher Diebestour durch Oberzwehren festgenommen

Kassel-Oberzwehren:

Genau richtig handelte eine aufmerksame Anwohnerin, als sie in der Nacht zum gestrigen Pfingstmontag im Kasseler Stadtteil Oberzwehren zwei Männer beobachtete, die sich an geparkten Autos zu schaffen machten: Die Zeugin alarmierte sofort die Polizei, woraufhin umgehend eine Fahndung nach den beiden verdächtigen Unbekannten eingeleitet wurde. Diese führte nur kurze Zeit später zur Festnahme von zwei 21 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen. Zudem entdeckten die eingesetzten Streifen in der Nähe drei nicht abgeschlossene Pkw, die zuvor geöffnet und durchsucht worden waren. Da bei den beiden in Kassel wohnenden Festgenommenen auch ein Taschenmesser sowie ein Pfefferspray gefunden wurde, müssen sie sich nun wegen dreifachen Diebstahls mit Waffen verantworten.

Die Anwohnerin hatte die beiden Männer gegen 03:45 Uhr in der Oberzwehrener Straße beim Blick aus dem Fenster wahrgenommen und sie sogar beherzt auf ihr Verhalten angesprochen. Trotz der Ansprache der Zeugin zeigte sich das verdächtige Duo aber völlig unbekümmert und zog kurzerhand weiter. Bei der anschließenden Fahndung erblickten die Streifen die beschriebenen Männer getrennt voneinander und nahmen sie fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren sie durch die Straßen gezogen und hatten gezielt nach nicht abgeschlossenen Autos Ausschau gehalten. In der Straße "An den Rehäckern" nutzten sie die günstige Gelegenheit und durchsuchten zwei Audi sowie einen Skoda nach Wertsachen. Hierbei erbeuteten sie aber nur eine Großpackung Schokolade, die die Polizisten in einer Tasche des 21-Jährigen fanden. Die Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen, die nach den polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen wurden, dauern an.

Die Polizei gibt folgende Ratschläge:

- Schließen Sie ihr Fahrzeug nach Verlassen, auch bei kurzen Erledigungen, immer ab. Potentielle Täter benötigen nur wenige Sekunden, um aus einem unverschlossenen Auto Wertsachen zu entwenden.

- Schließen Sie beim Verlassen alle Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel ab.

- Lassen Sie keine Wertgegenstände oder Taschen im Fahrzeug liegen.

