POL-KS: Oberaula (Schwalm-Eder-Kreis): Dachstuhlbrand eines Wohnhauses; Bewohner bleiben unverletzt

Am Montag, 24.05.2021, gg. 05:50 Uhr, kam es in Oberaula (Schwalm-Eder-Kreis) zum Brand des Dachstuhls eines Wohnhauses. Wie die eingesetzten Beamten der Polizeistation Schwalmstadt berichten, konnten die acht Bewohner das Wohnhaus rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und so ein Ausdehnen auf angrenzende Wohnhäuser verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der vor Ort eingetroffene Bürgermeister der Gemeinde kümmerte sich sofort um eine vorläufige Unterbringung der Hausbewohner.

Neben den Beamten der Polizeistation Schwalmstadt waren verschiedene freiwillige Feuerwehren der Umkreise am Brandort eingesetzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei in Homberg geführt.

Daniel Asare

Polizeiführer vom Dienst

