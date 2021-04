Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Friseursalon +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Räume eines Friseursalons an der Alexanderstraße eingestiegen und haben dort Kosmetika und Pflegeprodukte entwendet.

Die Einbrecher hatten in der Zeit zwischen Samstagabend (19 Uhr) und Montagnachmittag (15 Uhr) ein Fenster aufgehebelt und waren so in den Innenraum gelangt. Aus Regalen im hinteren Bereich des Geschäftsraumes entnahmen sie das Diebesgut und flüchteten schließlich wieder durch das zuvor aufgehebelte Fenster.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (476017)

