POL-OL: +++Pressemeldung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn+++Kradfahrer erliegt schweren Verletzungen+++

Oldenburg (ots)

Der bei dem schweren Verkehrsunfall am gestrigen Sonntag in 26188 Edewecht-Westerscheps lebensgefährlich verletzte Kradfahrer ist in der Klinik verstorben. Der 55-jährige Kradfahrer war auf der Vorfahrtstraße mit einem einbiegenden Pkw zusammengestoßen und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

