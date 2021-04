Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt unbefugten Gleisübertritt im Bahnhof Baden-Baden fest

Baden-Baden (ots)

Am vergangenen Freitagabend haben Beamte der Bundespolizei im Bahnhof Baden-Baden einen deutschen Staatsangehörigen festgestellt, welcher unbefugt die Gleise überquert hatte, um dann den Bahnhof zu verlassen. Er wurde zur Rede gestellt und zu den Gefahren im Gleisbereich belehrt. Weiterhin bestand im Landkreis Baden-Baden aufgrund der hohen Inzidenzwerte eine Ausgangsbeschränkung in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr. Einen triftigen Grund für den Aufenthalt im öffentlichen Raum konnte der deutsche Staatsangehörige nicht vorweisen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen die Eisenbahnbetriebsordnung rechnen. Seine Daten werden weiterhin ,zur Einleitung des entsprechenden Bußgeldverfahrens, an das zuständige Gesundheitsamt weitergeleitet.

Die Bundespolizei warnt vor Gefahren, in die sich Personen begeben, die unbefugt die Gleise überqueren, nur um einige Meter Fußweg abzukürzen. Züge durchfahren Bahnhöfe mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell