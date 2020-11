Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (419/2020) Überfall im Vorraum - 25-Jährige beim Geldeinzahlen beraubt, maskierter Täter flüchtet mit mehreren tausend Euro

GöttingenGöttingen (ots)

Göttingen, Königsberger Straße Samstag, 14. November 2020, gegen 20.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im Vorraum einer Bankfiliale in der Königsberger Straße hat ein Maskierter einer 25 Jahre alten Frau am vergangenen Samstagabend (14.11.20) gegen 20.35 Uhr eine Geldtasche mit mehreren tausend Euro Inhalt geraubt. Die Tat ereignete sich während die Göttingerin gerade dabei war, am Geldautomaten einen größeren Betrag einzuzahlen.

Nach ersten Informationen näherte sich der dunkel gekleidete Unbekannte der 25-Jährigen von hinten, drückte sie gegen den Automaten und entriss ihr die Geldtasche. Mit der Beute flüchtete der mutmaßliche Räuber in unbekannte Richtung. Die Überfallene erlitt einen Schock. Sie wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Eine nach dem Täter eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung: Ca. 165 bis 175 cm groß, bekleidet mit dunkler Jacke, dunklem Kapuzenpullover, dunkler Jogginghose, schwarz-weißen Turnschuhen und auffälligen blauen Einweghandschuhen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell