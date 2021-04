Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt ein verbotenes Messer und geringe Menge Drogen sicher

Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am vergangenen Wochenende ein verbotenes Messer und geringe Mengen Drogen sichergestellt. Bei der Kontrolle eines portugiesischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl Europabrücke wurde bei ihm, hinter seiner Gürtelschnalle versteckt, ein verbotenes Springmesser aufgefunden. Zudem führte er in seiner Umhängetasche eine geringe Menge Drogen mit sich. Das verbotene Springmesser und die Drogen wurden durch die Beamten sichergestellt. Der Betroffene muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz bzw. gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

