Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zugbegleiter beleidigt

Lahr (ots)

Gestern Abend kam es in einem Regionalzug zwischen Offenburg und Freiburg zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 19-jährigen deutschen Staatsangehörigen und einem Zugbegleiter. Der 19-Jährige wurde auf Höhe Lahr durch den Zugbegleiter angetroffen. Dieser stellte fest, dass der 19-Jährige trotz des bestehenden Verbotes im Zug rauchte und sprach diesen darauf an. Als er von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollte, beleidigte er diesen und reagierte verbal aggressiv. Der Zugbegleiter verständigte daraufhin die Bundespolizei, welche den Mann am Bahnhof in Lahr in Empfang nahm. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Verstoß gegen das Bundesnichtraucherschutzgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell