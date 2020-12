Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgängerin angefahren (Ratingen) - 2012012 -

MettmannMettmann (ots)

Am Mittwoch, 02.12.20, kam es gegen 17:00 Uhr in Ratingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Eine 50-jährige Frau aus Ratingen war mit ihrem PKW Ford auf der Straße Am Roten Kreuz unterwegs und fuhr in Richtung Westtangente. Kurz bevor sie die Straße Alter Kirchweg erreichte, trat eine Fußgängerin von der dort befindlichen Verkehrsinsel auf die Straße in der Absicht, sie zu überqueren. Der Ratingerin war es nicht mehr möglich, einen Zusammenstoß mit der Fußgängerin, einer 33-jährigen Frau aus Düsseldorf, zu vermeiden.

Die Düsseldorferin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden. Die Dame aus Ratingen überstand den Unfall unverletzt; ihr PKW wurde abgeschleppt.

