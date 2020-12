Polizei Mettmann

POL-ME: Dieb entwendet vier Handys aus Mobilfunkladen - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2012009

Mettmann (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Mittwochvormittag (02. Dezember 2020) aus einem Mobilfunkladen an der Oberstraße in Ratingen insgesamt vier hochwertige Handys. Er flüchtete unerkannt mit seiner Tatbeute in Richtung Bahnstraße. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 11:10 Uhr beobachtete ein 46-jähriger Angestellter eines Mobilfunkgeschäftes an der Oberstraße einen Mann, welcher die ausgestellten Handys auffällig begutachtete. Noch bevor der Verkäufer den potentiellen Kunden ansprechen konnte, riss dieser plötzlich vier hochwertige Handys der Marke "apple" aus der Diebstahlssicherung heraus und flüchtete mit seiner Tatbeute zu Fuß über die Oberstraße in Richtung Bahnstraße. Der 46-Jährige verfolgte den flüchtigen Dieb zunächst, konnte ihn jedoch nicht mehr stoppen.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei konnte der Mann im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Der Wert des Diebesgutes wird auf circa 4.400 Euro geschätzt.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 16-21 Jahre alt - circa ca.180cm groß - schmale Statur - hellbraune Hautfarbe - dunkle Haare - bekleidet mit einer grauen Winterjacke mit schwarzen Streifen, einer dunklen Hose und dunklen Schuhe

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen, oder seinem aktuellen Aufenthaltsort tätigen können, sicher jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

