Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ E-Scooter-Fahrer mit 2,41 Promille und ohne Versicherungsschutz unterwegs +++

Oldenburg (ots)

Am Sonntag, dem 25.04.2021, fällt einer Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei Oldenburg um 20.00 Uhr in der Bremer Heerstraße in Oldenburg ein E-Scooter-Fahrer durch Schlangenlinien in der Fahrweise, sowie durch ein altes Versicherungskennzeichen auf.

In der folgenden Kontrolle wies der 50-jährige Oldenburger eine Atemalkoholkonzentration von 2,41 Promille vor. Daher erfolgte eine Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins.

Neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes ein Strafverfahren nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass beim Nutzen von E-Scootern dieselben Promillegrenzen wie bei Autofahrern gelten.

