POL-PDLU: Trunkenheit im Verkehr Speyer 10.04.2021, 21:15 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagabend wurde in der Geisselstraße in Speyer ein unbeleuchteter PKW der Marke Ford von der Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nicht nur fest, dass der 39-jährige Fahrer aus Speyer vergessen hatte das Abblendlicht einzuschalten. Der Fahrer hatte eine Atemalkoholkonzentration von über zwei Promille und stand mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine geringe Menge Marihuana trug er bei sich. Die Betäubungsmittel und der Führerschein des Fahrers wurden von der Polizei sichergestellt. Außerdem musste er eine Blutprobe abgeben.

