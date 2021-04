Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallverursacher flüchtet

Schifferstadt (ots)

Am 10.04.21, in der Zeit von 14.00 - 16.30 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Vorbeifahren mit einem in der Holzgasse am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hier wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 300.- EUR

