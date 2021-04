Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Auto zerkratzt

Hochodorf-Assenheim (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am 10.04.21 in der Zeit zw. 08.00 - 15.00 Uhr einen in der Johann-Sebastian-Bach-Straße geparkten Pkw. An dem roten Golf wurde mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrerseite zerkratzt. Es entstand ein Schaden von ca. 3000.- EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell