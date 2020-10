Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht in Igel - Zeugen gesucht

Trier (ots)

In der Zeit von Montag 28.09.2020, 18:15 Uhr bis Dienstag, 29.09.2020, 05:10 Uhr kam es in der Trierer Straße in Igel zu einem Verkehrsunfall mit Flucht, Hierbei wurde ein am in Fahrtrichtung Trier geparkter PKW von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizeiwache Trier unter 0651 9779 1710.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell