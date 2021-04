POL-OL: +++Schwerer Verkehrsunfall - Folie nimmt Fahrzeugführer die Sicht+++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Oldenburg

Am 25.04.2021 gegen 13:54 Uhr befährt ein 62jähriger Fahrer eines Mazda Cabriolet die A 29 auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück. Durch den, im offenen Cabriolets entstandenen Luftzug, wird die im Fußraum des Beifahrersitzes befindliche Folie aufgewirbelt und nimmt dem Fahrzeugführer die Sicht. Dieser verliert daraufhin die Kontrolle über das Cabriolet, gerät in den Seitenraum kommt im dortigen Graben zum Stehen. Der Pkw wird zerstört und es entsteht ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der Fahrzeugführer, der durch Ersthelfer versorgt wurde, erleidet glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Verkehr über den Hauptfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

