Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Schwerer Verkehrsunfall auf der A28+++

Oldenburg (ots)

Am 23.04.2021 um 09:00 Uhr will eine 30jährige Fahrerin eines Dacia über die Auffahrt Neuenkruge auf die Autobahn 28 in Richtung Bremen auffahren. Auf dem Beschleunigungsstreifen muss sie zunächst einem "langsam fahrenden" Sattelzug folgen. Plötzlich schert diese dann direkt auf den Überholfahrstreifen aus und übersieht den dort herannahenden BMW des 73jährigen Fahrers aus Apen. Dieser kann die Kollision trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung bei einer Geschwindigkeit von 170 km/h nicht verhindern. Durch den Zusammenstoß wird die Fahrerin des Dacia schwer, sowie ihr 38jähriger Beifahrer aus Bad Zwischenahn und der 73jährige Aper leicht verletzt.

Die Fahrerin des Dacia wird im Pkw eingeklemmt und muss mit technischem Gerät aus dem Pkw gerettet werden. Alle Unfallbeteiligten werden mit Rettungswagen umliegenden Krankenhäusern zugeführt.

Es entstehen Sachschäden an den Pkw, sowie am Autobahnkörper in Höhe von ca. 30000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wird die Autobahn ca. zwei Stunden voll gesperrt.

Gegen die Unfallverursacherin wird ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. In dem Zusammenhang wird ihr Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell