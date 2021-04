Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Gewächshaus gerät in Brand

Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine schwarze Rauchwolke bei Dossenheim war am Mittwochnachmittag der Auslöser für den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Ein Autofahrer meldete seine Entdeckung an die Rettungskräfte, die den Ort des Geschehens schließlich in der Siedlung Dossenwald lokalisieren konnten. Ein 77-Jähriger hatte in seinem Garten mit Kartons ein Feuer entfacht von dem aus angebrannte Teile auf das nahestehende Gewächshaus geweht wurden, sodass sich die dort ausgelegte Folie entzündete. Der glücklicherweise nur kurz andauernde Vollbrand konnte der Eigentümer noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Dossenheim selbst löschen. Der entstandene Sachschaden fällt ersten Schätzungen nach gering aus. Allerdings sieht der 77-Jährige nun einer Strafanzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung entgegen.

