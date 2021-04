Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ mehrere Autos beschädigt und aufgebrochen - Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots)

Insgesamt drei Autos versuchte in der vergangenen Nacht in der Straße Unterm Berg in Oldenburg ein Täter aufzubrechen.

In der vergangenen Nacht wurden insgesamt drei Autos auf einem Parkplatz in der Straße Unterm Berg beschädigt, bei allen drei Fahrzeugen versuchte der Täter eine Scheibe einzutreten. Bei einem BMW und einem Citroen hatte der Täter mit den Tritten keinen Erfolg, verursachte aber einen hohen Schaden an den beiden Autos. Einen VW Transporter hingegen konnte derart beschädigt werden, dass ein Reinklettern in das Auto möglich war.

Hier entwendete der Täter unter anderem hochwertiges Angelzubehör und entkam anschließend unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat, insbesondere die Tritte gegen die Autos müssten deutlich hörbar gewesen sein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegengenommen. (458390)

