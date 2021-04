Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der PSt Rastede: E-Bike-Ladestation im Ortskern beschädigt+++

Im Ortskern von Rastede kam es in der Nacht zu Sonntag zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter haben die E-Bike-Ladestation, die im Jahr 2019 von der Gemeinde auf dem Parkplatz am Kögel-Willms-Platz aufgestellt worden ist und die Möglichkeit bietet, sein E-Bike kostenlos aufzuladen, beschädigt. Der oder die Täter haben mehrfach gegen die Säule getreten, so dass diese aus ihrer Verankerung riss. Durch die Gewaltanwendung dürfte nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von mindestens 500,--Euro entstanden sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Rufnummer 04402/916520 in Verbindung zu setzen.

