Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Diebstahl von Stromkabeln in Berne +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter haben mehrere hundert Meter Stromkabel von einer Baustelle an der B212 (neu) am Motzener Kanal in Berne entwendet.

In der Zeit von Montag, 22. Juni 2020, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 23. Juni 2020, 06:30 Uhr, wurden diverse Stromkabel im Bereich der im Bau befindlichen Brücke über den Kanal durchtrennt und entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 1.500 Euro beziffert. Für den Abtransport der schweren Buntmetall-Kabel wird ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein.

Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (696856).

