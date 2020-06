Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Dötlingen schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 67-jähriger Mann am Montag, 22. Juni 2020, 19:50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen.

Der Mann aus Großenkneten befuhr mit seinem Motorrad die Straße 'Oelmühle' in Richtung Dötlingen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und zog sich schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Die entstandenen Sachschäden blieben gering und wurden mit 500 Euro angegeben.

